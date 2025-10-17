alla scoperta di argentina e marocco le finalisti del mondiali under 20

Domenica 19 ottobre, al Julio Martínez Prádanos di Santagio del Cile, Argentina e Marocco si contenderanno il Mondiale di calcio maschile Under 20. Due squadre che arrivano da universi opposti, due idee di calcio e di destino che si specchiano nella stessa attesa. L’Argentina, la più titolata di sempre, è la favorita naturale: sei titoli, una tradizione che pesa come un marchio. Il Marocco è l’intruso che ha scalato la montagna, l’ underdog che ha battuto Spagna e Brasile nel girone e la Francia in semifinale. Una gioca per confermare la propria grandezza, l’altro per riscrivere la geografia del calcio giovanile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

