Un pubblico numeroso e di ogni età ha partecipato all’evento che, nel cimitero di viale Cappuccini a Guastalla, ha fatto conoscere meglio alcuni dei grandi musicisti locali, che hanno vissuto e operato nei secoli scorsi, alcuni anche con carriera artistica di prestigio, a livello nazionale e internazionale. Grazie all’impegno della Biblioteca Maldotti, con Comune, Sabar e la compagnia teatrale Allorquando, è stato possibile narrare le gesta e le virtù di alcuni dei maggiori musicisti locali, con la loro figura che è stata rievocata proprio accanto alle tombe in cui riposano le loro spoglie mortali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta degli artisti . Viaggio nella musica locale