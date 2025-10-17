Alla Festa del Cinema di Roma Saeculum | il docufilm per i 100 anni del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle

Saeculum, il docufilm realizzato per il Centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle è stato presentato questa sera nell’imperdibile vetrina della Festa del Cinema di Roma presso lo spazio Roma Lazio Film Commission, gentilmente messo a disposizione dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission. L’evento, che segue la presentazione istituzionale dello scorso 15 maggio, tenutasi al The Space Cinema – Moderno in Piazza della Repubblica a Roma, è stato organizzato da A.F. Project srl in collaborazione con il Centro Sportivo della Guardia di Finanza. La presentazione di questa straordinaria serata, che ha consentito alle Fiamme Gialle di portare SAECULUM al prestigioso Festival cinematografico internazionale in corso, fino al 26 ottobre, presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, è stata curata dal Vice Direttore di Raisport, Massimo Proietto, ed ha visto la presenza di numerose Autorità civili e militari, fra le quali il Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, Gen. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondisci con queste news

Presentato in concorso a Cannes, in anteprima nazionale alla Festa del cinema di Roma, #Eddington, l'atteso nuovo film di #AriAster con #JoaquinPhoenix e #PedroPascal debutta nei cinema italiani oggi, 17 ottobre, con I Wonder Pictures in collaborazione c - facebook.com Vai su Facebook

Anche quest’anno, alla Festa del Cinema di Roma, la star è l’acqua. Siamo Main Partner della manifestazione e ti invitiamo a seguirci per vivere l’evento da protagonisti: contenuti live, racconti esclusivi e il punto di vista dei creator che ci accompagneranno ne - X Vai su X

Festa del Cinema di Roma, riflettori puntati sulla Capitale: il red carpet della 20esima edizione e l'omaggio a Cardinale - Sfilata di vip per l’inaugurazione del festival cinematografico, diretto da Paola Malanga, sul tappeto rosso da record di oltre 1. Si legge su msn.com

FESTA DEL CINEMA DI ROMA/ Il tentativo nella scelta dei film con un rischio in agguato - Oggi si apre l'edizione numero 20 della Festa del Cinema di Roma, dove la sezione dei film in concorso pare più centrata che in passato ... ilsussidiario.net scrive

Al via la 20esima Festa del Cinema di Roma, Moulin Rouge e la Notte Bianca - Edizione numero 20 tra red carpet, musical, sfilate e notti bianche: Milani, Marras, Del Bufalo e Ricci tra star, musica e degustazioni ... Segnala ilfoglio.it