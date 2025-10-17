Alla fermata del bus vede la polizia e scappa salendo su un' auto | poi spunta la droga

Gli agenti delle volanti dell’Upgsp, durante il controllo del territorio, hanno notato un uomo fermo nei pressi di una fermata del bus, in via Prà. Alla vista della Polizia di Stato, lo stesso si è incamminato velocemente dirigendosi in via Sapello, dove si è fermata un’auto che lo ha caricato a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Money.it. . Greta Thunberg fermata sulla Flotilla Il Ministero degli Esteri israeliano ha diffuso un video, in cui si vede Greta Thunberg insieme a un soldato, con il seguente messaggio: "Greta Thunberg è sana e salva e sta per essere portata in Israele". #GretaT - facebook.com Vai su Facebook

Imperia, blitz della polizia: sigilli su 18 autobus della Rt Piemonte - La Procura di Cuneo si è mossa a seguito di un esposto: nel mirino la sicurezza dei mezzi utilizzati tra Piemonte e Liguria ... Si legge su ilsecoloxix.it

Attentato a Gerusalemme, uomini armati sparano alla fermata del bus: almeno 6 morti, diversi feriti - L’attentato a Gerusalemme da parte di due uomini armati che sono saliti su un bus della linea 62 all’altezza di una fermata sparando all’impazzata sui presenti. Secondo fanpage.it

L’attacco armato a una fermata dei bus a Gerusalemme - Lunedì mattina sei persone sono state uccise e due sono state gravemente ferite in un attacco armato compiuto a una fermata dei bus nel quartiere Ramot di Gerusalemme, in una zona al confine fra la ... Si legge su ilpost.it