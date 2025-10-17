Alla famiglia di Capovani premio gentilezza
C’è un modo per trasformare il dolore in eredità e modello per il prossimo: ricordare attraverso la gentilezza. È con questo spirito che sul prato dei Miracoli, l’associazione "L’Alba" ha reso omaggio a Barbara Capovani, la psichiatra dell’Azienda Usl Toscana nord ovest uccisa nell’aprile 2023. Durante la marcia per la salute mentale, che si è svolta la settimana scorsa e ha visto la partecipazione di centinaia di persone vestite con gilet arancioni, è stato consegnato il premio "Costruiamo Gentilezza nella Vita" all’associazione Barbara Capovani Voglio Amore, nella persona di Michele Bellandi, compagno della dottoressa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
