alla famiglia di capovani premio gentilezza

C'è un modo per trasformare il dolore in eredità e modello per il prossimo: ricordare attraverso la gentilezza. È con questo spirito che sul prato dei Miracoli, l'associazione "L'Alba" ha reso omaggio a Barbara Capovani, la psichiatra dell'Azienda Usl Toscana nord ovest uccisa nell'aprile 2023. Durante la marcia per la salute mentale, che si è svolta la settimana scorsa e ha visto la partecipazione di centinaia di persone vestite con gilet arancioni, è stato consegnato il premio "Costruiamo Gentilezza nella Vita" all'associazione Barbara Capovani Voglio Amore, nella persona di Michele Bellandi, compagno della dottoressa.

