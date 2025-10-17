Alla Biennale di Firenze la mostra con i lavori delle allieve del campus di Arezzo
Si chiama "Florent in auro. Gioielli per la Rosa d’oro di Pio II" ed è la mostra che da domani, sabato 18 ottobre, fino a domenica della settimana successiva sarà esposta alla XV Biennale di Firenze nel padiglione Spadolini della Fortezza da Basso. Le autrici dei lavori in esposizione allieve del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Firenze, dal 18 al 26 ottobre 2025 MOSTRA PERSONALE DI TIM BURTON ALLA FORTEZZA DA BASSO La XV edizione della Florence Biennale ospiterà l’inedita mostra personale “Tim Burton: Light and Darkness”, curata da Sarah Brown in collaborazione c - facebook.com Vai su Facebook
Dall’Elba a Firenze: “Infinite Sea Woods” di Federico Serradimigni alla Biennale d’Arte e Design - X Vai su X
"Florent in auro. Gioielli per la Rosa d’oro di Pio II". In mostra a Firenze le creazioni del master in Storia, Design e Marketing del Gioiello - Il tema di quest’anno, “La Rosa d’Oro donata da Papa Pio II alla città di Siena nel 1458”, ha ispirato i partecipanti al master nell’elaborare progetti originali, dai disegni ai prototipi, sviluppati ... Lo riporta msn.com
Florence Biennale, Tim Burton protagonista alla Fortezza con l’inedita mostra personale - Dal 18 al 26 ottobre presso la storica Fortezza da Basso di Firenze, la XV edizione della Florence Biennale accoglierà l’inedita mostra personale “Tim Burton: Light and ... Segnala lanazione.it