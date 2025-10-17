Alla Biennale di Firenze la mostra con i lavori delle allieve del campus di Arezzo

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025

Si chiama "Florent in auro. Gioielli per la Rosa d’oro di Pio II" ed è la mostra che da domani, sabato 18 ottobre, fino a domenica della settimana successiva sarà esposta alla XV Biennale di Firenze nel padiglione Spadolini della Fortezza da Basso. Le autrici dei lavori in esposizione allieve del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

biennale firenze mostra lavori"Florent in auro. Gioielli per la Rosa d’oro di Pio II". In mostra a Firenze le creazioni del master in Storia, Design e Marketing del Gioiello - Il tema di quest’anno, “La Rosa d’Oro donata da Papa Pio II alla città di Siena nel 1458”, ha ispirato i partecipanti al master nell’elaborare progetti originali, dai disegni ai prototipi, sviluppati ... Lo riporta msn.com

