Il tracollo era annunciato. I primi dati sulle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti erano già stati comunicati, ma ora è arrivata una conferma. Che evidenzia a pieno l’effetto dei dazi, scattati proprio il 7 di agosto. L’export italiano, sottolinea l’Istat, ha registrato un calo complessivo dell’1,1% e la flessione più evidente è quella delle vendite verso gli Stati Uniti: addirittura il 21,1% in meno. Il settore che soffre di più è quello farmaceutico con una flessione del 32%, particolarmente significativa considerando che il comparto rappresenta oltre il 18% del totale delle esportazioni verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Alimentari, vino e farmaci: crolla l’export, così i dazi affossano il Made in Italy