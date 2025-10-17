Alien Barbie 60% del corpo tatuato | Dà fastidio la mia libertà il sistema ci vuole in un certo modo

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Menini è Alien Barbie. A Fanpage.it ha spiegato che significano per lei i tatuaggi e perché agli altri dà così fastidio la sua pelle ricoperta di inchiostro: "Senza perderei l'identità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

