alfonso in bicicletta stop parcheggio selvaggio ecco 28 nuovi posti auto

Ferrara sempre più sostenibile, sicura e connessa. In occasione dell'avvio del cantiere, è stato presentato ieri il progetto 'Alfonso in bicicletta', nuovo percorso ciclo-pedonale di viale Alfonso I d'Este, intervento inserito nel programma "Look up! - Urbanità condivisa e transizione sostenibile", co-finanziato dal Comune e dai Fondi Europei Fesr e Fse+, nell'ambito delle politiche territoriali integrate della Regione. L'opera completerà il circuito ciclo-pedonale già esistente in via Alfonso I d'Este, che attualmente si interrompe all'altezza di via Coperta. Con questo intervento sarà possibile raggiungere in sicurezza, sia in bicicletta che a piedi, la delizia estense dei Bagni Ducali, oggetto di riqualificazione nell'ambito del progetto Atuss.

