Alfonso in bicicletta Stop parcheggio selvaggio Ecco 28 nuovi posti auto
Ferrara sempre più sostenibile, sicura e connessa. In occasione dell’avvio del cantiere, è stato presentato ieri il progetto ’Alfonso in bicicletta’, nuovo percorso ciclo-pedonale di viale Alfonso I d’Este, intervento inserito nel programma "Look up! - Urbanità condivisa e transizione sostenibile", co-finanziato dal Comune e dai Fondi Europei Fesr e Fse+, nell’ambito delle politiche territoriali integrate della Regione. L’opera completerà il circuito ciclo-pedonale già esistente in via Alfonso I d’Este, che attualmente si interrompe all’altezza di via Coperta. Con questo intervento sarà possibile raggiungere in sicurezza, sia in bicicletta che a piedi, la delizia estense dei Bagni Ducali, oggetto di riqualificazione nell’ambito del progetto Atuss. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Casagiove, tentano di rubare una bicicletta: denunciati due giovanissimi - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Frenquellucci a caccia di bici "Stop parcheggio selvaggio" - Addio a grappoli di bici che impediscono il passaggio lungo i marciapiedi, un fatto ricorrente in città e nel dossier elaborato dall’assessore Francesca ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
I turisti arrivano in bicicletta. Ma il parcheggio è da rivedere - A Massa Marittima, una folla di ciclisti invade piazza del Duomo, causando disagi e proteste. Segnala lanazione.it
Parcheggio selvaggio delle biciclette, monta la protesta: «Non si riesce a passare, qualcuno intervenga» - Ultimo tratto del marciapiede di corso del Popolo verso piazzale Stazione totalmente impraticabile a causa di 40 biciclette di quelle in uso pubblico, tutte sistemate su quel marciapiede. Lo riporta ilgazzettino.it