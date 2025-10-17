Alessandro Basciano chiede l’interrogatorio sarà sentito il 5 novembre | il dj rischia il processo per stalking

Milano, 17 ottobre 2025 – Il dj Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell' ex compagna Sophie Codegoni, sarà sentito il prossimo 5 novembre dal pm Antonio Pansa. A richiedere l'interrogatorio è stato lo stesso 35enne tramite il legale Leonardo D'Erasmo, a seguito della chiusura delle indagini nei suoi confronti, in vista di una richiesta di rinvio a giudizio, per atti persecutori e per il mancato versamento alla ex delle mensilità stabilite dal giudice civile. Il dj è sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico che gli era già stato messo il 14 agosto e che poi il 35enne avrebbe tolto, sostenendo di essersi ferito durante le vacanze e che per motivi medici era stato sganciato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

