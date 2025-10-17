Alessandra Tosini | Viola’s Charme | un marchio nato da un doppio miracolo

L’idea era quella di non omolgarsi nell’abbigliamento, nelle mode e nemmeno nella scelta di un bracciale o un gioiello qualsiasi, ricercando quella frase che ci serve a raccogliere le energie, per ricordare un bivio oppure confermare una decisione Nel marchio ‘Viola’s Charme’ c’è tutta la storia di Alessandra. Un diploma da perito metallurgico e le vasche di fusione di una fonderia, in cui ha lavorato per 7 anni: un luogo dove si stavano già delineando quei bracciali che, oggi, tante donne indossano. Poi, la vita cambia di colpo: una malattia degenerativa rara, un trapianto di scatola cranica, la terapia intensiva e un risveglio drammatico. 🔗 Leggi su Funweek.it