Alcune specie di cimici hanno un fungo sulle zampe simile al Cordyceps che è una barriera micidiale contro le vespe

I ricercatori hanno studiato la cimice dinidoride giapponese Megymenum gracilicorne e hanno scoperto che questo organo simbiotico non è uditivo come si pensava finora. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Alcune specie di cimici hanno un fungo sulle zampe simile al Cordyceps che è una barriera micidiale contro le vespe

Contenuti che potrebbero interessarti

Ottobre, mese profondo dell’autunno, sembra segnare il termine definitivo, in molte località specie alpine, della stagione micologica. Eppure, proprio quando il bosco si fa silenzioso, battuto dai venti e freddato dalle prime gelate, alcune specie sorprendono pe - facebook.com Vai su Facebook

Allarme cimici asiatiche in Emilia Romagna: chi è questa specie invasiva, quali sono i danni e come fermarle - Romagna torna l’allarme per la cimice asiatica: la specie aliena arrivata dall’Asia è ormai presente in tutta Italia, soprattutto nelle ... fanpage.it scrive

Cimici asiatiche in Italia, non sono rischiose per l'uomo o per gli animali ma causano milioni di danni - Elevati in Italia i danni: a causa delle cimici asiatiche, le perdite nel settore ortofrutticolo arrivano fino al 60%. Secondo virgilio.it

Le cimici nel bucato appena raccolto erano un incubo: poi mi hanno svelato come tenerle lontane - Con pochi accorgimenti semplici e naturali, è possibile tenere lontane le cimici e proteggere il bucato appena raccolto. designmag.it scrive