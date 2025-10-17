Alcune specie di cimici hanno un fungo sulle zampe simile al Cordyceps che è una barriera micidiale contro le vespe

Wired.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ricercatori hanno studiato la cimice dinidoride giapponese Megymenum gracilicorne e hanno scoperto che questo organo simbiotico non è uditivo come si pensava finora. 🔗 Leggi su Wired.it

