Almasri, Nordio: “Confermo tutto. Dal tribunale dei ministri una plateale violazione dei diritti”

“Non solo confermo le mie parole, ma le ribadisco”. Così il ministro Carlo Nordio a Start  nell’am... ► secoloditalia.it

Allarme in casa Milan, Nkunku ieri non si è allenato: il motivo. Novità su Pulisic

Secondo 'Sky Sport', Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante francese che il Milan ha prelevato ... ► pianetamilan.it

Perché Sinner Alcaraz non si gioca oggi? Il regolamento ferreo per le esibizioni e il riposo imposto

Jannik Sinner ha giganteggiato nelle prime due partite giocate al Six Kings Slam: mercoledì 15 otto... ► oasport.it

Educazione sessuale esclusa dalle scuole medie: l’appello di Gino Cecchettin

ABBONATI A DAYITALIANEWS «Bisogna parlarne prima che diventi cronaca. Al liceo è troppo tardi» ... ► dayitalianews.com

Attentato a Sigfrido Ranucci, Conte: “Attacco a tutti noi. I giornalisti con la schiena dritta vanno difesi”

Il leader del Movimento 5 Stelle esprime solidarietà al conduttore di Report dopo l’esplosione che ... ► puntomagazine.it

Musei gratis in Toscana la domenica: la guida agli oltre 40 beni culturali gratuiti

Per tutto l'anno, ogni prima domenica del mese i luoghi della cultura statali di tutta Italia aprono... ► lanazione.it

Autunno, tempo di castagne: i migliori sentieri per raccoglierle non lontano da Milano

La castagna è un frutto tipico delle nostre montagne. Le trovi nei numerosi castagneti che circond... ► milanotoday.it

Università del Piemonte Orientale, per immatricolarsi c'è tempo fino al 31 ottobre

L'Università del Piemonte Orientale ha deciso di prorogare al 31 ottobre i termini per immatricola... ► novaratoday.it

La nuova "Piccola" apre le porte: fissata l'inaugurazione nell'ex scalo ferroviario

Lecco ritrova un pezzo della sua storia. Giovedì 23 ottobre alle 18 aprirà le porte l'Urban Center... ► leccotoday.it

Un nuovo parcheggio pubblico in Val Polcevera

Sono iniziati in mattinata a Pontedecimo, in via delle Fonderie Grondona, i lavori per la realizza... ► genovatoday.it

Russia e Usa più vicini, l’idea di Mosca: un tunnel tra Stretto di Bering e Alaska per collegarli

(Adnkronos) – Un tunnel di collegamento stradale e ferroviario fra Russia e Stati Uniti, è il proge... ► webmagazine24.it

Tiro a volo: azzurri fuori dalla finale del trap maschile ai Mondiali. Fabbrizi sfiora gli spareggi

Niente da fare per gli azzurri del trap maschile. Nessun rappresentante della Nazionale italiana pr... ► oasport.it

Ranucci: Nevi, 'ferma condanna, solidarietà a lui e alla sua famiglia'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Forza Italia condanna con fermezza il vile attentato contro Sigfrido Ra... ► iltempo.it

Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di Sanremo Giovani, l’annuncio di Carlo Conti

Il podcaster Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani, a darne la conferma il direttore artistico, ... ► 2anews.it

Torna il treno storico: a dicembre ultimo "viaggio nel tempo" sulla Novara Varallo

Proseguono i viaggi a bordo del treno storico a vapore sulla Novara-Varallo. L'ultima corsa dell'a... ► novaratoday.it

HONOR svela Robot Phone e la sua fotocamera IA che fa tutto da sola

HONOR ha annunciato Robot Phone, ossia un concept che si caratterizza per una fotocamera IA montat... ► tuttoandroid.net

«Il Governo garantisca il rimborso integrale delle spese per i minori stranieri»

L’assessore regionale al Welfare, Isabella Conti, ha inviato ai ministeri dell’Interno e dell’Econ... ► ilpiacenza.it

Morte di Chiara Jaconis, indagati i genitori del bambino che lanciò la statuetta: “Dovevano vigilare”

La Procura di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30... ► teleclubitalia.it

Toni sicuro: «Lo scudetto andrà l’Inter. Pio Esposito mi piace, può diventare tra i più forti»

di Redazione Inter News 24Le parole di Luca Toni, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter... ► internews24.com

Nainggolan: «Non ho rimpianti, ho avuto una grande carriera. Vi dico quando smetterò»

di Redazione Inter News 24Le parole di Radja Nainggolan, ex centrocampista dell’Inter, sulla sua car... ► internews24.com

Igiene ambientale, i lavoratori scioperano: "Serve un aumento degli stipendi in linea con l'inflazione e più tutele"

Si è svolto venerdì lo sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali, indetto da Fp Cgi... ► forlitoday.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17 10 2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio de... ► romadailynews.it

Caso Santanchè, procedimento per truffa sospeso fino a Consulta

L’udienza preliminare che vede imputata Daniela Santanchè e altre 4 persone per truffa aggravata ai... ► lapresse.it

Napoli, Porta Capuana: arrestato 35enne gambiano irregolare dopo aggressione alla Polizia

Intensificati i controlli della Polizia di Stato a Porta Capuana: l’uomo, con precedenti, trovato c... ► puntomagazine.it

Festival Scienza 2025: INGV a Genova su geoscienze e tsunami

(Adnkronos) – Torna a Genova, dal 23 ottobre al 2 novembre, il Festival della Scienza, una delle ma... ► webmagazine24.it

Solidarietà del M5s a Sigfrido Ranucci: «Le bombe non fermeranno la verità»

Il Movimento 5 Stelle di Piacenza esprime la più totale e incondizionata vicinanza al giornalista ... ► ilpiacenza.it

Falso incidente e si fa dare dal pensionato 1.000 euro: 27enne denunciato per truffa

Era riuscito a farsi consegnare dall’automobilista 1.000 euro, ma adesso per il giovane è scattata... ► monzatoday.it

Santanchè e la truffa all'Inps: sospeso il procedimento in attesa della decisione della Consulta

AGI - La gup Tiziana Gueli ha sospeso per alcuni mesi l'udienza preliminare a carico della ministra... ► agi.it

Gemini in Google Fogli diventa ancora più potente con nuove funzioni

Google nelle scorse ore ha annunciato i nuovi traguardi raggiunti dall'integrazione di Gemini in G... ► tuttoandroid.net

Giorgio Armani, il manager torinese Giuseppe Marsocci nominato amministratore delegato

Giuseppe Marsocci, 61 anni, laureato in Economia e Commercio all’università di Torino, è il nuovo ... ► torinotoday.it

Incidente tra auto sulla Mingardina: due feriti

Paura, questa mattina, lungo la Mingardina, tra Palinuro e Marina di Camerota, dove un'auto (Lanci... ► salernotoday.it

Ranucci: Picierno (Pd), 'gesto criminale che attenta a libertà di stampa e democrazia'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Tutta la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci per il gravissimo attentat... ► iltempo.it

“We Breast. Dalla cura al prendersi cura”. Il 21 ottobre l'evento alla Camera

Il 21 ottobre la Camera dei Deputati ospiterà “We Breast. Dalla cura al prendersi cura”, un evento ... ► iltempo.it

Chivu Inter, svelato il mantra in vista della Roma: ha insistito su questo aspetto

di Redazione Inter News 24Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri... ► internews24.com

Ranucci: Benigni (FI), 'solidarietà, atto intimidatorio gravissimo'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, colpiti da un gravi... ► iltempo.it

Tre milioni di euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strade

Un nuovo importante risultato per il Comune di Casapulla: la Regione Campania ha assegnato all’ent... ► casertanews.it

LIVE Sonego Humbert 1 2, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: una chance avuta dall’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Doppio fallo. 30-15 Attacco e gran volèe stretta de... ► oasport.it

Si chiama box bob ed è il taglio pari da fare subito

Quante volte abbiamo pensato “ora mi taglio i capelli e mi faccio un bel bob”? Nel mare infinito de... ► metropolitanmagazine

Live In Roma, giovani e salute mentale: “Adulti stiano attenti a campanelli dei figli”

Sul palco di Sky Tg24 Live In Roma, ospiti di Emanuela Ambrosino, ci sono Stefano Vicari, Primario ... ► tg24.sky.it

Docenti, genitori e studenti in piazza contro le Nuove indicazioni nazionali sulla scuola

Una vasta rete di docenti, studenti e genitori di studenti della scuola pubblica ha aderito all’ap... ► bolognatoday.it

Domenico, l’ultimo corriere di Ponza. E ora l’isola rischia di rimanere senza consegne

Domenico è l’ultimo correre di Ponza; da sette anni ogni giorno si muove con il suo furgone per po... ► latinatoday.it

Gli eventi per rendere indimenticabile il weekend a Lecco e provincia

Non sarà un bellissimo weekend dal punto di vista meteorologico, ma non mancheranno come sempre gl... ► leccotoday.it

Chicago, presentato il Manifesto per celebrare i 100 anni di Rosa Balistreri

E' stato ufficialmente presentato il Manifesto "Cent’anni", documento fondativo delle celebrazioni... ► palermotoday.it

Sciopero dell’igiene ambientale, presidio dei lavoratori davanti alla sede Iren di Borgoforte

Lavoratori e lavoratrici dell’igiene ambientale a braccia incrociate, questa mattina all’alba, dav... ► ilpiacenza.it

Mercato Straordinario al Parco Novi Sad, è la terza domenica del mese

L’autunno arriva anche al Parco Novi Sad di Modena con il Mercato Straordinario della Terza Domeni... ► modenatoday.it

Benevento Next Gen, gesto di solidarietà per Gaetano durante la gara con il Bonea

Comunicato Stampa Dopo l’aggressione subita a Montesarchio, il presidente Alessandro Pepe donerà un... ► fremondoweb.com

Santanchè, processo sospeso in attesa che si pronunci la Consulta

L'udienza preliminare che vede imputata Daniela Santanchè e altre quattro persone di truffa aggrava... ► ilgiornale.it

Tutti parlano del nuovo chip M5 di Apple, ma non cambierà praticamente nulla

Apple ha recentemente presentato il suo nuovo chip M5, l’ultima evoluzione della sua linea di proce... ► gqitalia.it

Alluvione, via libera a quattro progetti per la messa in sicurezza tra Casola e Riolo

Tre interventi a Casola Valsenio e uno a Riolo Terme, per un totale di oltre mezzo milione di euro... ► ravennatoday.it

Sorprende due ladri che armeggiano vicino alla sua auto ed interviene: 28enne pestato e ricoverato in ospedale. L’episodio nella notte a Latina

ABBONATI A DAYITALIANEWS È accaduto la notte scorsa in via Pier Luigi da Palestrina, nella zona... ► dayitalianews.com

Ranucci: Benigni (FI), 'solidarietà, atto intimidatorio gravissimo'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, colpiti da un gravi... ► iltempo.it

Al Bio Agriturismo la Ginestra la seconda edizione della "Festa d'autunno"

Il 9 novembre 2025, presso il Bio Agriturismo La Ginestra a San Casciano Val Di Pesa, si svolge la... ► firenzetoday.it

Puglia: stamani malfunzionamento dei sistemi informativi regionali Situazione risolta intorno a mezzogiorno

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Si informa che i sistemi informativi della R... ► noinotizie.it

Alimentari, vino e farmaci: crolla l’export, così i dazi affossano il Made in Italy

Il tracollo era annunciato. I primi dati sulle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti erano gi... ► lanotiziagiornale.it

Coniugi arrestati a Benevento: domiciliari per il marito, libera la moglie

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta questa mattina, presso il Tribunale di Benevento, l’udienza ... ► anteprima24.it

A Riccione riparte il corso di autodifesa femminile: al via l’edizione autunnale per 25 donne

Giovedì pomeriggio (16 ottobre), presso la residenza comunale di Riccione, si è svolta la presenta... ► riminitoday.it

L'omicidio Molinaro, il giallo sull'ora della morte e la richiesta dell'avvocato di Gravagna: "Sta male, deve lasciare il carcere"

Non sta bene Maurizio Salvatore Gravagna, accusato di aver ucciso Mario Molinaro, il 73enne trovat... ► messinatoday.it

Fame, il Papa e Mattarella: “Un crimine, se strumento di guerra”

Nel mondo, 673 milioni di persone soffrono le carestie The post Fame, il Papa e Mattarella: “Un cri... ► lidentita.it

All'Ostello Bello il "Tiziano Ferro karaoke night"

In occasione del lancio del suo nuovo album, “Sono un grande” (in uscita venerdì 24.10) martedì 21... ► firenzetoday.it

“Sono i figli, morti anche loro”. La mamma trovata senza vita nel fiume, poi l’altra scoperta choc

Una tragedia familiare sconvolge la provincia di Treviso, dove una scoperta drammatica ha riportato... ► caffeinamagazine.it

Governo venezuelano denuncia gli Usa all’Onu per le operazioni della Cia

Nel comunicato, vengono respinte le dichiarazioni DI Trump, che ha autorizzato la Cia a condurre azi... ► imolaoggi.it

Disagio giovanile, da Milazzo a Messina allarme crescente: interrogazione sui tavoli tecnici e sulle periferie

Movida violenta e disagio giovanile al centro del dibattito politico.  I consiglieri comunali di M... ► messinatoday.it