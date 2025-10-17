Alcione Inter U23 Cusatis carica i padroni di casa | Sfidarli è un grande traguardo vogliamo dimostrare questo

Inter News 24 Alcione Inter U23, Cusatis carica i padroni di casa. Il tecnico dell’Alcione ha parlato del derby di Milano che si disputerà oggi in Serie C. Questa sera, allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, si disputerà il tanto atteso “altro derby di Milano” tra Alcione e Inter U23, valido per la decima giornata di Serie C. Un incontro storico per la squadra degli Orange, che si preparano a sfidare i nerazzurri, come ha spiegato il tecnico Giovanni Cusatis. SUL MATCH E IL TRAGUARDO RAGGIUNTO – «I ragazzi sono ovviamente molto contenti, è una bella sensazione per tutti noi. Se penso da dove siamo partiti, arrivare a poter giocare contro l’Inter, anche se Under 23, è un grande traguardo per tutto il movimento Alcione». 🔗 Leggi su Internews24.com

