Alcione Inter U23 1-2 i nerazzurri di Vecchi si aggiudicano il derby lombardo e volano in classifica | decide la doppietta di La Gumina!
Inter News 24 Alcione Inter U23 1-2, i nerazzurri di Vecchi si aggiudicano il derby lombardo: decide la doppietta di La Gumina! Ecco com’è andata. Una doppietta da rapace d’area per decidere il derby e continuare la scalata. L’ Inter U23 espugna lo stadio Breda di Sesto San Giovanni, superando l’ Alcione Milano per 2-1 nella decima giornata del campionato di Serie C. Protagonista assoluto del match è stato l’attaccante Antonino La Gumina, che con due reti in sette minuti ha regalato alla squadra di Stefano Vecchi il sesto risultato utile consecutivo e tre punti pesantissimi. La cronaca del match: La Gumina show nel primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com
