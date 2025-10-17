Alcaraz da applausi | il pallonetto su Fritz fa impazzire tutti

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcaraz brilla all'esordio a Riyadh: il numero 1 al mondo batte Taylor Fritz con un netto 6-4 6-2 in poco più di un'ora e centra la seconda finale consecutiva al Six Kings Slam (trasmessa in diretta da Netflix): guarda uno dei punti più spettacolari della partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

