Alberto Barachini | Con la prima legge italiana sull’AI difendiamo startup talenti e cittadini

17 ott 2025

Durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, il sottosegretario con delega all’editoria e all’informazione Alberto Barachini illustra i contenuti e gli obiettivi della prima legge italiana sull’intelligenza artificiale, approvata il 10 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

