Alberi non potati assenza di strisce pedonali e baby gang | i residenti di Torrione scrivono a Comune e Questore

Salernotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato di Quartiere Torrione ha inviato varie lettere indirizzate all'Amministrazione Comunale e al Questore di Salerno Giancarlo Conticchio. Le missive inviate sono per chiedere la potatura urgente delle alberature del quartiere, intervento che mancherebbe da tre anni, con alberature oramai. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Alberi Potati Assenza Strisce