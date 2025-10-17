Albanese Orsini Costamagna e Iacchetti ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 18 ottobre Con Travaglio e Scanzi

Nuovo appuntamento con “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento di Nove che racconta la nuova stagione politica italiana e internazionale: sabato 18 ottobre in prima serata alle 21:30. Il conduttore Luca Sommi ospita la giurista Francesca Albanese, il comico e conduttore Enzo Iacchetti, il professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss di Roma Alessandro Orsini, la giornalista Luisella Costamagna. Al centro della discussione la settimana in cui Trump, prima al Parlamento israeliano e poi in Egitto, ha siglato con i leader dei Paesi arabi il suo piano di pace per Gaza, nonostante da più parti si alzino dubbi sulla fase due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Albanese, Orsini, Costamagna e Iacchetti ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi, sabato 18 ottobre. Con Travaglio e Scanzi

Leggi anche questi approfondimenti

Meloni: La pace a Gaza non si deve a Francesca Albanese, si deve a Trump. Ma Orsini la zittisce con un semplice post: E ci credo. Era Trump che bombardava i palestinesi, ha deciso di smettere e il massacro si è fermato. Ti prego, Giorgia Meloni, smettila di r - facebook.com Vai su Facebook

Molti si lamentano perché i #talkshow invitano #orsini #albanese #montanari ed altri. Ma lo capite vero che per far smettere queste infelici trasmissioni è sufficiente spegnere il #televisore e #leggere un #libro? Finché faranno ascolti, foss'anche per disprezzo, l - X Vai su X

Albanese, Orsini, Sciorilli Borrelli e Iacchetti ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi, sabato 20 settembre. Con Travaglio e Scanzi - Riparte “Accordi e Disaccordi”, per raccontare la nuova stagione politica italiana e internazionale. Secondo ilfattoquotidiano.it