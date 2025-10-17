Albanese Orsini Costamagna e Iacchetti ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 18 ottobre Con Travaglio e Scanzi

Ilfattoquotidiano.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento di Nove che racconta la nuova stagione politica italiana e internazionale: sabato 18 ottobre in prima serata alle 21:30. Il conduttore Luca Sommi ospita la giurista Francesca Albanese, il comico e conduttore Enzo Iacchetti, il professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss di Roma Alessandro Orsini, la giornalista Luisella Costamagna. Al centro della discussione la settimana in cui Trump, prima al Parlamento israeliano e poi in Egitto, ha siglato con i leader dei Paesi arabi il suo piano di pace per Gaza, nonostante da più parti si alzino dubbi sulla fase due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

