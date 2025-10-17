Alba sulla chiesa della Madonna della Campana
Casarano, nello sfondo la chiesa della Madonna della Campana. Foto scattata da Giovanni Leopizzi intorno alle 6,45.Lo scatto a tutta pagina.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell’iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
OGGI LA CHIESA FA MEMORIA DI S. TERESA D'AVILA, Vergine e Dottore della Chiesa Nata ad Avila, Spagna, 1515 Morta ad Alba de Tormes, Spagna, 15 ottobre 1582 Donna di eccezionali talenti di mente e di cuore. Fuggendo da casa, entrò a vent'anni - facebook.com Vai su Facebook
Scomparsa da chiesa negli anni '50, restituita campana - Scomparsa negli anni '50 dalla chiesa di San Michele Arcangelo a Ripabottoni durante lavori di demolizione e ricostruzione, è stata ritrovata in un'abitazione privata in ... ansa.it scrive