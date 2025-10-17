Alba è la Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027 | rilevanti i percorsi innovativi per giovani e scuole

Orizzontescuola.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Cultura ha annunciato oggi, 17 ottobre, la città vincitrice del titolo di Capitale italiana dellArte Contemporanea 2027: è Alba, con il progetto “Le fabbriche del vento”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

