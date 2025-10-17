Alba Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027

Periodicodaily.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Alba, in provincia di Cuneo, con il progetto 'Le fabbriche del vento' è la Capitale Italiana dellArte Contemporanea per l’anno 2027. A proclamarla è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, durante la cerimonia ufficiale presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, alla presenza della Giuria di valutazione e dei rappresentanti delle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

