Alba capitale dell' arte contemporanea 2027 l' annuncio di Giuli
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 Alba sarà la Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027, promossa dal ministero della Cultura. L'annuncio è stato dato a Roma, nella sala Spadolini del ministero, dov'era presente una delegazione albese composta da trenta rappresentanti: il sindaco Alberto Gatto, l'assessora alla Cultura Caterina Pasini e la presidente del Comitato, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, insieme a rappresentanti istituzionali, economici e culturali del territorio, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, esponenti del mondo dell'arte contemporanea, enti, fondazioni e amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
