Al via Meno Alti dei Pinguini il Festival promosso da Cooperativa Progetto 5 con la curatela di CasermArcheologica
Arezzo, 17 ottobre 2025 – Con un invito a guardare il mondo dall'altezza dei bambini, entra nel vivo “Meno Alti dei Pinguini”, il Festival promosso da Cooperativa Progetto 5 con la curatela di CasermArcheologica. Nelle giornate di domani e dopodomani, sabato 18 e domenica 19 ottobre, il centro storico di Arezzo si animerà, infatti, di incontri, laboratori, installazioni e spettacoli dedicati all'infanzia, alle famiglie e alla comunità. Ideato intorno al tema “Sbagliando s'inventa”, espressione mutuata dalla celebre “Grammatica della Fantasia”, la IX edizione del Festival riscoprire l'errore come scintilla creativa, come occasione di scoperta e di libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
