Al via lo sciopero di Dolomiti Ambiente | possibili disservizi nella gestione dei rifiuti

Trentotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per lo sciopero dei dipendenti di Dolomiti Ambiente proclamato per oggi, venerdì 17 ottobre, dalle sigle sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.In una nota l’azienda avverte i cittadini che, pertanto, alcuni uffici e servizi di raccolta e spazzamento rifiuti solidi urbani. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

