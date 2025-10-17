Al via le assemblee sindacali provinciali promosse dalla CISL Scuola Pisa

Pisatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ufficialmente iniziate le assemblee sindacali provinciali in presenza promosse dalla CISL Scuola Pisa, che hanno registrato fin da subito un’ampia partecipazione e un forte entusiasmo da parte del personale scolastico di ogni ordine e grado.La scelta di tenere le assemblee in presenza nasce. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Via all'assemblea provinciale di Fratelli d'Italia fra futuro e nuove sfide - Questa sera si è svolta l'assemblea degli iscritti al partito della premier Giorgia Meloni. Si legge su ilmattino.it

Francescani: Assisi, al via lunedì la 46ª Assemblea generale ordinaria dell’Unione delle Conferenze dei ministri provinciali d’Italia - Si aprirà nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio, ad Assisi, la 46ª Assemblea generale ordinaria dell’Unione delle Conferenze dei ministri provinciali della Famiglia francescana d’Italia. Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Via Assemblee Sindacali Provinciali