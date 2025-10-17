Al via la quarta edizione di Sky Up The Edit | studenti protagonisti con progetti sul tema del rispetto

Il concorso didattico di Sky coinvolgerà ragazze e ragazzi dagli 8 ai 18 anni: dalle scuole primarie alle superiori, chiamati a realizzare contenuti multimediali su sport, ambiente e mondo digitale. È stata presentata ieri, durante Sky TG24 Live In Roma, la quarta edizione di Sky Up The Edit, il progetto didattico promosso da Sky che ogni anno coinvolge migliaia di studenti e docenti. Il tema scelto per il 20252026 è il Rispetto, inteso come cura di sé, degli altri e dell’ambiente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it