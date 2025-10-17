Al via la La Città dei Ragazzi | servizio sperimentale per la partecipazione giovanile

BRINDISI - Muove i primi passi il Servizio sperimentale “La Città dei Ragazzi” di Brindisi, promosso dal Consorzio Ambito sociale Br1, insieme ai Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni, e gestito da ImmaginAbile Impresa sociale. Il percorso si è aperto con un primo tavolo di co-progettazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

