Arezzo, 17 ottobre 2025 – . Appuntamento in due fine settimana il 18 e 19 e il 25 e 26 ottobre Tutto pronto per la 55° edizione della Festa della Castagna e del Marrone Dop di Caprese Michelangelo in un mix tra tradizione, passione e innovazione. Domani, infatti, prenderà il via il primo weekend della kermesse autunnale che celebra il frutto regina dell'autunno. Dopo il 18 e 19 ottobre, si replicherà il fine settimana successivo: 25 e 26 ottobre. Un appuntamento indissolubile con il territorio che lo ospita dove, in passato specialmente, castagna era anche sinonimo di economia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la 55° Festa della castagna e del marrone dop di Caprese Michelangelo