Al via alla Casa Bianca l’incontro tra Trump e Zelensky | Con aiuto Usa possiamo far finire la guerra Sul tavolo i missili Tomahawk per l’Ucraina – Il video

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Donald Trump. Al centro dei colloqui ci sono le richieste di maggiore sostegno militare a Kiev, in particolare la possibile fornitura di missili Tomahawk, capaci di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. L’appuntamento si svolge in una cornice più informale rispetto alle visite precedenti: niente Studio Ovale, ma un pranzo di lavoro nella Cabinet Room. Una scelta che, secondo diversi osservatori, riflette la cautela con cui Trump sta gestendo i rapporti con Kiev. «Putin non è pronto per la pace, ma con il suo aiuto potremmo finire la guerra». 🔗 Leggi su Open.online

