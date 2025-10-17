Al Teatro Roma di Figline e al Teatro Cestello lo spettacolo Si vede che era destino
Dopo il debutto in prima nazionale al Teatro Roma di Roma lo scorso maggio, "Si vede che era destino” scritto da Luca Giacomozzi e diretto da Francesca Nunzi, approda venerdì 24 ottobre al Teatro AB Roma di Figline Valdarno e sabato 25 e domenica 26 al Teatro Cestello di Firenze.Protagonisti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
