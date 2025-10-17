Al Teatro Roma di Figline e al Teatro Cestello lo spettacolo Si vede che era destino

Firenzetoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il debutto in prima nazionale al Teatro Roma di Roma lo scorso maggio, "Si vede che era destino” scritto da Luca Giacomozzi e diretto da Francesca Nunzi, approda venerdì 24 ottobre al Teatro AB Roma di Figline Valdarno e sabato 25 e domenica 26 al Teatro Cestello di Firenze.Protagonisti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

teatro roma figline teatroRoma: ecco "Infanzie in gioco", il teatro per le famiglie torna a Centrale Penestre Teatro. Il programma - Torna a Roma per la 15esima edizione, “Infanzie in gioco”, la rassegna di teatro per le famiglie ospitata da Centrale Preneste Teatro (in via Alberto da Giussano, 58,ndr), ... Scrive ilmessaggero.it

Tutti a Teatro con la Card Abbonatale: il regalo di Natale perfetto, ad un piccolo prezzo - Vivete la magia delle feste a Roma con spettacoli, debutti, incontri ed eventi speciali che riempiranno la scena per offrire un’esperienza unica all’insegna dell’arte e della condivisione. Secondo romatoday.it

teatro roma figline teatroAl via da oggi la nuova stagione del Teatro Palladium a Roma - Da ottobre a maggio 200 giorni di programmazione per oltre 100 appuntamenti tra teatro, cinema, musica, filosofia, danza, formazione e impegno sociale ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Roma Figline Teatro