Al servizio della comunità Misericordia | Pistoresi confermata Governatore

Ha vinto la continuità. La Misericordia di Altopascio prosegue con lo stesso Governatore e lo stesso vice del precedente mandato. Un segnale degli elettori, per la prosecuzione dei progetti intrapresi. Dopo le elezioni di sabato scorso, a seguito della convocazione della Commissione elettorale, c’è stata la riunione per il conferimento delle cariche e, all’unanimità, Antonella Pistoresi viene confermata nel ruolo di Governatore e Luciano Ortu in quello di vice. Una scelta condivisa e fortemente simbolica, che segna un momento importante per l’associazione: non si vedeva una riconferma congiunta di vertici da circa quindici anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al servizio della comunità. Misericordia: Pistoresi confermata Governatore

