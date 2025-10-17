Al Policlinico di Palermo prelievo di sangue per la ricerca di biomarcatori e diagnosi biologica precoce dell’Alzheimer

Agrigentonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un semplice prelievo di sangue per la ricerca di biomarcatori necessari per una diagnosi biologica precoce dellAlzheimer. Un esame innovativo, poco invasivo, disponibile soltanto in pochi centri superspecializzati, tra cui il Policlinico universitario di Palermo. Le ultime frontiere di ricerca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

policlinico palermo prelievo sangueDiagnosi precoce dell’Alzheimer: al Policlinico Giaccone un nuovo test del sangue - Disponibile presso l'unità operativa complessa di Medicina di Laboratorio diretta dal Professore Marcello Ciaccio. Scrive msn.com

policlinico palermo prelievo sangueAlzheimer, a Palermo c'è un test per la diagnosi precoce: dove e come prenotarlo - Si tratta di un nuovo esame del sangue grazie al quale si possono individuare in fase molto precoce i segnali biologici legati alla malattia. Secondo balarm.it

Sanità: in policlinico Palermo campagna donazione sangue - " È con questo slogan che è stata lanciata oggi al Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo la campagna di sensibilizzazione per promuovere la donazione di ... ansa.it scrive

