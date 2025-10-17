Al parco della Terramara si scoprono le antiche rotte dell' ambra

Una domenica dedicata a una delle materie più affascinanti della preistoria: l’ambra, con il suo colore caldo, la lucentezza dorata e le misteriose proprietà elettrostatiche che da millenni esercitano un irresistibile richiamo sull’immaginazione umana. Domenica 19 ottobre, al parco archeologico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

