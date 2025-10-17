Al Mercato Centrale Roma apre un ristorante che insegna a studenti e rifugiati come si cucina

I vecchi cuochi di Osteria Grandma e Sorpasso inaugurano un locale che di sera si trasforma in scuola di cucina e laboratorio di inclusione per i rifugiati. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

