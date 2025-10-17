Al cinema la storia vera di Mattia Piccoli Con Edoardo Leo

P er te (al cinema da oggi 17 ottobre) è un film che parla di cura, di salvaguardia della memoria e di un bambino di undici anni che fa il padre a un padre malato di Alzheimer. È la storia vera di Mattia Piccoli che nel 2021 viene nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per il suo amore nei confronti di Paolo. Alla Festa di Roma il docufilm su Arbasino, il “Proust” italiano X Leggi anche › Festa del Cinema di Roma 2025: il primo red carpet è in total black per le star italiane La prima volta che la sua storia viene raccontata avviene nel libro Un tempo piccolo di Serenella Antoniazzi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al cinema la storia vera di Mattia Piccoli. Con Edoardo Leo

