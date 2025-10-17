Al Centro sociale Primavera arriva la Festa degli orti urbani

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre a Ca’Ossi, l’Associazione Anziani Primavera Aps organizza la festa degli orti urbani, angoli di natura unici dove socialità e saperi si incontrano dando vita a nuovi legami e amicizie in un mosaico urbano di storie, forme e colori. Gli orti costituiscono una realtà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

