Al Centro sociale Primavera arriva la Festa degli orti urbani

Domenica 19 ottobre a Ca’Ossi, l’Associazione Anziani Primavera Aps organizza la festa degli orti urbani, angoli di natura unici dove socialità e saperi si incontrano dando vita a nuovi legami e amicizie in un mosaico urbano di storie, forme e colori. Gli orti costituiscono una realtà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it