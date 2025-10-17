Al centro culturale Xinergie di Palermo sport danza laboratori creativi e giochi gratuiti

Nuove opportunità per il tempo libero di bambini e ragazzi grazie all’associazione “Quarto Tempo” che, nella sede del centro culturaleXinergie”, offre attività gratuite per minori come sport, danza, laboratori creativi e percorsi culturali. Tutto questo è reso possibile grazie a due distinti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

