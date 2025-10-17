Al centro culturale Xinergie di Palermo sport danza laboratori creativi e giochi gratuiti

Nuove opportunità per il tempo libero di bambini e ragazzi grazie all’associazione “Quarto Tempo” che, nella sede del centro culturale “Xinergie”, offre attività gratuite per minori come sport, danza, laboratori creativi e percorsi culturali. Tutto questo è reso possibile grazie a due distinti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

Il Centro Culturale Candiani di Mestre ospita la mostra "MUNCH. La rivoluzione espressionista". Ideata dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, propone un viaggio guidato da Munch alla scoperta dell’arte del nostro tempo. - facebook.com Vai su Facebook

Danza, arti marziali e teatro nel cuore di Palermo: "Xinergie", lo spazio aperto a tutti - Tra i palazzi storici di piazza Sant'Anna, nel cuore della città, c'è un angolo sicuro in cui mettere in pausa il caos della vita quotidiana e riportare noi stessi al centro ... Riporta balarm.it

Al centro culturale “Xinergie” di Palermo sport, danza, laboratori creativi e giochi gratuiti - Nuove opportunità per il tempo libero di bambini e ragazzi grazie all’associazione “Quarto Tempo” che, nella sede del centro culturale “Xinergie”, offre attività gratuite per minori come sport, danza, ... Secondo blogsicilia.it