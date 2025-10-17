Al Benelli il ' big match' tra Ravenna e Arezzo | le ordinanze e le modifiche alla viabilità in zona stadio

Tutto pronto per il big match al Benelli, che ha già fatto sold out in vista dello scontro di vertice del girone B. In occasione della partita del campionato di serie C che si svolgerà domenica 19 ottobre alle 14.30 allo stadio Benelli tra Ravenna F.C. e Arezzo sono state disposte possibili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondisci con queste news

Vis Pesaro pronta alla sfida con la Torres ? Alla vigilia del match di domenica alle 12:30 al Benelli, mister Roberto Stellone sprona i suoi: “Ogni partita è un’occasione per migliorarci e fare punti. La classifica è corta, basta poco per cambiare passo”. Sull - facebook.com Vai su Facebook

Big match Ravenna, i numeri della supersfida - I giallorossi hanno il secondo miglior attacco del girone e vengono da sette trionfi di fila, l’Arezzo ha vinto le ultime quattro ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Ravenna, stadio Benelli: via libera al restyling - Il tutto esaurito, il primo della stagione, che con largo anticipo ha registrato il big- Da corriereromagna.it

Calcio, sale la febbre da Ravenna-Arezzo: stadio Benelli già tutto esaurito - In due ore di prevendita sono stati polverizzati i 2300 biglietti disponibili, considerando gli ab ... Lo riporta ravennatoday.it