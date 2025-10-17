Al Benelli il ' big match' tra Ravenna e Arezzo | le ordinanze e le modifiche alla viabilità in zona stadio

Tutto pronto per il big match al Benelli, che ha già fatto sold out in vista dello scontro di vertice del girone B. In occasione della partita del campionato di serie C che si svolgerà domenica 19 ottobre alle 14.30 allo stadio Benelli tra Ravenna F.C. e Arezzo sono state disposte possibili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

