Aiutatemi quella persona mi ha minacciato | terrore in pieno centro

Napolitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia nella scorsa serata ha tratto in arresto un 35enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.Il soggetto è stato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

