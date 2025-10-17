Aidem PEI per l’AS 2025 26 | come progettarlo e approvarlo entro il 31 ottobre secondo le norme attualmente in vigore Formazione accreditata MIM

Corso online accreditato (20 ore) per supportare i docenti di ogni ordine a grado a strutturare il PEI in ogni fase, dall’osservazione alla stesura, in conformità alle norme attualmente in vigore e con uno sguardo concreto sulle reali azioni da attuare in classe. Mancano pochi giorni alla scadenza prevista per la compilazione e l’approvazione dei . L'articolo (Aidem) PEI per l’AS 202526: come progettarlo e approvarlo entro il 31 ottobre secondo le norme attualmente in vigore (Formazione accreditata MIM) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

(Aidem) Consegna PEI A.S. 24/25 e PEI provvisori A.S. 25/26: come rispettare le scadenze di maggio e giugno 2025 (Corso pratico online accreditato) - Corso online accreditato (20 ore) per supportare i docenti a progettare, aggiornare e verificare il PEI, rispettando le scadenze di maggio e giugno, tenendo conto del ruolo, dei compiti e degli ... Secondo orizzontescuola.it