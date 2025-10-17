AI & VR Festival Rodomonti Rai Cinema | IA strumento per l’arte della produzione

L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), punto di riferimento per i talenti under 40 nell’ecosistema innovativo italiano, ha brillato all’AI & VR Festival, tenutosi il 13 e 14 ottobre presso l’iconica Mole Antonelliana di Torino. Con Rai Cinema main cultural partner del festival, ANGI ha co-promosso attivamente la tavola rotonda che ha riunito per la prima volta i tre principali festival italiani di film realizzati con AI: il Reply AI Film Festival, il BAIFF e il Motion.AI dello IULM. Questa iniziativa, inserita nel cuore del festival, ha posizionato Torino come capitale dell’innovazione audiovisiva, stimolando un dibattito critico e costruttivo sullo stato dell’arte della produzione AI e rafforzando il ruolo dei giovani innovatori nel plasmare il futuro del cinema digitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

