Ai tifosi in trasferta è vietato assistere alla partita ad alto rischio di Europa League
2025-10-16 22:30:00 Breaking news: L’Aston Villa è stata informata che nessun tifoso ospite potrà assistere alla prossima partita di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv. Villa ospiterà la squadra israeliana il 6 novembre al Villa Park. Ma il campo in trasferta sarà vuoto, con l’incontro designato come “ad alto rischio” dalla polizia del West Midlands, che ha affermato che la decisione è stata “basata sull’intelligence attuale e su incidenti precedenti, inclusi scontri violenti e reati di odio avvenuti durante la partita di UEFA Europa League del 2024 tra Ajax e Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
