Ai Musei San Domenico L' opera | 1970-2020 la retrospettiva che celebra la fotografa Letizia Battaglia

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un racconto composto da oltre 200 fotografie tra vita privata e impegno professionale e civile: dal 18 ottobre all’11 gennaio 2026 arriva al Museo Civico San Domenico di Forlì la grande fotografa siciliana Letizia Battaglia con una mostra presentata per la prima volta in Italia, ideata e prodotta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

La sfida vinta dei musei San Domenico - E il restauro del San Giacomo ha completato l’opera Chi l’avrebbe mai detto che Forlì sarebbe diventata una città teatro di eventi culturali ... ilrestodelcarlino.it scrive

'Nello specchio di Narciso' ai Musei San Domenico di Forlì - La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e il Museo Civico San Domenico inaugurano la stagione 2025 con un nuovo lungo viaggio nella storia dell'arte grazie a 'Il Ritratto dell'Artista. Da ansa.it

San Domenico e Palazzo Tozzoni . Comincia la stagione della bellezza . Tornano le ‘Sere d’estate ai musei’ - È la quarta edizione della rassegna ‘Sere d’estate ai musei’, che da domani all’11 settembre propone un ricco programma serale di eventi tra il museo San ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Musei San Domenico Opera