Ai Musei San Domenico L' opera | 1970-2020 la retrospettiva che celebra la fotografa Letizia Battaglia

Un racconto composto da oltre 200 fotografie tra vita privata e impegno professionale e civile: dal 18 ottobre all’11 gennaio 2026 arriva al Museo Civico San Domenico di Forlì la grande fotografa siciliana Letizia Battaglia con una mostra presentata per la prima volta in Italia, ideata e prodotta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

