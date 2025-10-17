AI Horizon Summit | algoritmi che tagliano i falsi allarmi e chiariscono aritmie
All’AI Horizon Summit 2025 a Roma, cardiologi e specialisti digitali hanno messo al centro una domanda cruciale: come tradurre i dati in diagnosi più tempestive, soprattutto negli anziani a rischio di aritmie e sincope? Tra dispositivi impiantabili e algoritmi, è emersa una traiettoria chiara: meno allarmi inutili, più decisioni cliniche mirate. Quando gli algoritmi tagliano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Ai Horizon Summit 2025, cardiologi: “Con algoritmi migliora diagnosi aritmie” - “L’anziano è un soggetto molto predisposto ad aritmie, sia benigne che maligne, ma comunque clinicamente rilevanti, soprattutto quando si manifestano con sincopi o cadute non spiegate. Come scrive msn.com