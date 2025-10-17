Ai funerali dei carabinieri uccisi anche i colleghi sopravvissuti all' esplosione

"La maggior parte di noi ha ustioni di terzo grado, fratture, ma siamo vivi, possiamo raccontarlo. questione di mezzo metro. C’è chi si è salvato e siamo qui a piangerli". Parla così Andrea Carestiato, carabiniere sopravvissuto all'esplosione di martedì notte nel Veronese. Il volto fasciato per ustioni multiple. Immagine simbolo di una tragedia folle e difficile da accettare. A piangere con lui sono davvero in tanti. "Era un fratello, mi dispiace tantissimo, era solare e disponibile Valerio". "Davide era il migliore di noi, era un fratello". Il lungo abbraccio, il dolore che non si può nascondere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

