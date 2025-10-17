AgriCultura e Diritto al Cibo | Bergamo accende i riflettori sulla sostenibilità alimentare

Bergamo. Dal 23 al 26 ottobre torna a Bergamo “AgriCultura e Diritto al Cibo”, la manifestazione dedicata ai temi dell’alimentazione di qualità e dell’agricoltura sostenibile. L’iniziativa, avviata nel 2017 in occasione del G7 dell’Agricoltura tenutosi in città, nasce con l’intento di proseguire l’impegno assunto per garantire a tutti l’accesso a un’alimentazione sana, favorire un sistema alimentare sostenibile e diffondere una cultura del consumo consapevole. “La Food Policy – spiegano da Palafrizzoni – rappresenta uno strumento strategico a nostra disposizione per promuovere la sostenibilità della città e del territorio, a partire dal sistema alimentare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

