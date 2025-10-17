Agnadello (Cremona) - Una rissa coltelli alla mano e una serie di episodi di disturbo ripetuti nel tempo. Sono questi gli elementi che hanno portato alla chiusura di un bar di Agnadello. Giovedì i Carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda hanno notificato al titolare di un esercizio pubblico di Agnadello un provvedimento di chiusura temporanea del suo locale pubblico ai sensi articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, emesso dal Questore di Cremona. Il locale dovrà rimanere chiuso per 7 giorni, con sospensione delle autorizzazioni relative al pubblico esercizio, in quanto divenuto potenzialmente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agnadello, risse e schiamazzi. Bar chiuso dal questore per una settimana