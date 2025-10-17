Agguato incendiario e tentato omicidio a Porto Corsini i carabinieri bloccano il sospettato

Ravenna, 17 ottobre 2025 – E’ stato bloccato dai carabinieri l’uomo sospettato del tentato agguato incendiario seguito dall’ investimento di un altro uomo, ora ricoverato in gravi condizioni al ‘Bufalini’ di Cesena, avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 16 ottobre, a Porto Corsini. Si tratta di un 37enne di origine partenopea, ora accusato di tentato omicidio e danneggiamento aggravato. È successo tutto in pochi attimi poco dopo le 21 di ieri sera in via 6 dicembre 1944 a Porto Corsini. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, un uomo è arrivato a bordo della sua auto, una Bmw. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agguato incendiario e tentato omicidio a Porto Corsini, i carabinieri bloccano il sospettato

