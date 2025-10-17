Aggressioni agli operatori sanitari Prevenzione e rispetto per arginarle

La violenza verso operatori sanitari, medici e infermieri, è un fenomeno sempre più preoccupante, con casi in aumento. Il tema è stato affrontato ieri in un convegno, organizzato da Ats Insubria, Asst Lariana, Asst Sette Laghi, Asst Valle Olona con il patrocinio dell'Università degli Studi dell'Insubria. Presenti il direttore generale dell'Ats Insubria, Salvatore Gioia, il presidente dell'Ordine dei Medici di Como, Gianluigi Spata, il presidente delle Professioni Infermieristiche Salvatore Santo e Massimo Bianchi in rappresentanza del presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, il questore Carlo Mazza, e il prefetto Salvatore Pasquariello.

Per fermare le aggressioni al personale sanitario “Servono prevenzione e rispetto, non solo pene più dure” - Nel corso del convegno organizzato da Ats Insubria, l’avvocato Carlo Piana, esperto in diritto sanitario, ha messo in guardia dai limiti delle sanzioni penali e ha invitato a investire sulla prevenzio ... Come scrive varesenews.it

